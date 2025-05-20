И.о. представителя МИД в Ростове-на-Дону стала Елена Федотова

Исполняющей обязанности представителя министерства иностранных дел России в Ростове-на-Дону стала Елена Федотова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба представительства МИД России в Ростове-на-Дону Фото: пресс-служба представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Госпожа Федотова – уроженка Ростова-на-Дону. В 2005 года окончила Ростовский государственный университет, а в 2014 году — московский Российский университет дружбы народов. Чиновник работала на руководящих должностях в Южном федеральном университете, занимала должность начальника управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области, а до последнего времени являлась заместителем донского министра экономразвития по вопросам международного и межрегионального сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма.

Константин Соловьев