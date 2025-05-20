Главные новости за 20 мая. Сочи

Многие сочинские отели, в том числе четырехзвездочные, снизили цены на проживание в мае на 20–30%. Понижение стоимости может продолжиться и в летние месяцы при дальнейшем сокращении туристического спроса.

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась взыскания 4 млн руб. морального ущерба в пользу родственников двух строителей, погибших при обрушении железобетонного перекрытия на строительном объекте в феврале 2022 года.

Синоптики предупредили о грозе в Сочи и федеральной территории Сириус 20 мая, а также о волнах высотой до 1,8 м на море с вечера.

Заместителем главы Сочи стал Александр Митников, ранее возглавлявший управление социальной политики. В администрации города он работает с 2008 года.

«Газпром» планирует реализовать на открытых электронных торгах семь санаторно-курортных объектов в разных регионах России, включая популярные здравницы в Сочи, Кисловодске и Башкирии. Продажа будет осуществляться по отдельным лотам на открытых торгах.

Председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева предложила создать образовательный центр в Новороссии.

«Сочи-Парк» вошел в рейтинг самых востребованных у российских туристов локаций для посещения в период летнего отпуска, разделив второе место с Эрмитажем.