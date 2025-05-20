В ДНР и ЛНР появятся образовательные центры по аналогии с «Сириусом»

Председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева предложила создать образовательный центр в Новороссии, аналогичный «Сириусу», сообщает пресс-служба администрации Херсонской области. Эта инициатива была озвучена на заседании попечительского совета фонда, которое возглавлял президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Шмелева отметила, что фонд «Талант и успех» просит получить статус базовой организации для работы с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Основной целью является выявление и поддержка талантов, а также создание регионального центра по модели «Сириуса» в будущем.

Образовательный центр «Сириус» был основан по инициативе Владимира Путина для поддержки одаренных детей. В стране создается сеть региональных центров, чтобы обеспечить поддержку талантливой молодежи. За время своей работы эти учреждения охватили около 2 млн человек.

Мария Удовик