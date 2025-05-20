Прокуратура Сочи добилась компенсации 4 млн рублей для семей погибших на стройке
Прокуратура Адлерского района Сочи добилась взыскания 4 млн руб. морального ущерба в пользу родственников двух строителей, погибших при обрушении железобетонного перекрытия на строительном объекте в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Трагедия произошла в феврале 2022 года. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что нарушение правил установки автобетононасоса привело к обрушению железобетонного перекрытия и опрокидыванию строительного оборудования. В результате погибли два работника, занятых бетонными работами.
Чтобы защитить интересы семей погибших, включая троих маленьких детей, прокурор подал иск в суд к индивидуальному предпринимателю — владельцу опасного оборудования, а также к машинисту автобетононасоса.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.