Прокуратура Сочи добилась компенсации 4 млн рублей для семей погибших на стройке

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась взыскания 4 млн руб. морального ущерба в пользу родственников двух строителей, погибших при обрушении железобетонного перекрытия на строительном объекте в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в феврале 2022 года. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что нарушение правил установки автобетононасоса привело к обрушению железобетонного перекрытия и опрокидыванию строительного оборудования. В результате погибли два работника, занятых бетонными работами.

Чтобы защитить интересы семей погибших, включая троих маленьких детей, прокурор подал иск в суд к индивидуальному предпринимателю — владельцу опасного оборудования, а также к машинисту автобетононасоса.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Мария Удовик