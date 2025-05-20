В мае цены в отелях Сочи снизились на 20-30%

Многие сочинские отели, в том числе четырехзвездочные, снизили цены на проживание в мае на 20-30%. Как сообщил «Ъ-Сочи» руководитель отдела маркетинга УК «RP Hotels» Андрей Лапшин, понижение стоимости может продолжиться и в летние месяцы при дальнейшем сокращении туристического спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ситуация на рынке гостиничных услуг неоднородна. Отель RP Manhattan сообщает об увеличении глубины бронирования на май, летние месяцы и сентябрь приблизительно на 10-15% относительно показателей 2024 года. Представители гостиницы связывают положительную динамику с дополнительными маркетинговыми инициативами.

При этом у многих других заведений наблюдается снижение количества предварительных резерваций, что вынуждает владельцев уменьшать расценки. С трудностями также столкнулись курортные рестораторы: выручка упала в среднем на 35%.

Специалист отмечает, что предсказать дальнейшее развитие ситуации затруднительно. Заполняемость отелей будет зависеть от индивидуальных стратегий ценообразования, эффективности маркетинга и внешних факторов.

Среди обстоятельств, которые могут позитивно повлиять на турпоток в Сочи — снижение стоимости авиабилетов из основных регионов России, ослабление национальной валюты, что сделает заграничный отдых дороже, а также возможные экологические проблемы на других курортах, например, повторные выбросы мазута на пляжах Крыма и Азовского моря.

Мария Удовик