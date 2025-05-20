В Сочи 20-21 мая прогнозируют волны до 1,8 метра

Синоптики предупредили о грозе в Сочи и федеральной территории Сириус 20 мая, а также о волнах высотой до 1,8 м на море с вечера. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным метеорологов, непогода ожидается с вечера и до конца суток 21 мая. Высота волн на море может достигать 1,3-1,8 м с зыбью от юго-запада.

Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам соблюдать меры предосторожности. В частности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также проявлять бдительность при отдыхе у воды.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить на единый номер экстренных служб 112.

Мария Удовик