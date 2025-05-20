«Газпром» распродает санатории в Сочи, Кисловодске и Башкирии

«Газпром» планирует реализовать на открытых электронных торгах семь санаторно-курортных объектов в разных регионах России, включая популярные здравницы в Сочи, Кисловодске и Башкирии. Информация размещена в официальном Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В список активов, выставленных на продажу, входят санаторий «Голубая горка» в Хостинском районе Сочи, оздоровительный центр «Санаторий Юг» в Лазаревском районе этого же города и лечебно-профилактическая база «Голубая волна», расположенная на Черноморском побережье, недалеко от поселка Дюрсо и Новороссийска.

Кроме черноморских объектов, в перечень вошли пансионат «Факел» в Кисловодске, детский оздоровительный центр «Спутник» в Башкирии, база отдыха «Голубой факел» в Новгородской области на берегу озера Черное и спортивно-оздоровительный комплекс «Смена», расположенный в лесопарковой зоне недалеко от Смоленска.

Компания сообщила, что продажа будет осуществляться по отдельным лотам на открытых торгах через электронную торговую площадку ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», которая также выступит организатором торгов.

Эта распродажа является частью стратегии «Газпрома» по оптимизации непрофильных активов. В мае 2024 года компания анонсировала продажу недвижимости в Москве после переезда в Санкт-Петербург, включая офисы на улицах Строителей и Новочеремушкинской, а также санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель спа». В феврале 2025 года были озвучены планы по реализации офисных и санаторно-курортных объектов в Москве и соседних регионах.

Мария Удовик