Дом соцобслуживания в Курской области отремонтируют за 150 млн рублей

Букреевский дом социального обслуживания в Курской области подвел итоги электронного аукциона и определил подрядчика для капитального ремонта своего здания на улице Школьная, 4 в селе Верхний Любаж Фатежского района. Начальная цена договора составляла 177,1 млн руб. Контракт по цене 149,7 млн руб. заключили с местным ООО «ТСК Альтернатива», которое обошло двух претендентов — один предлагал выполнить работы по начальной цене, другой — за 150,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

До 30 ноября этого года подрядчику предстоит утеплить здание, облицевать фасад, смонтировать пожарную сигнализацию, заменить инженерные коммуникации, окна, двери, отделать внутренние помещения и выполнить другие работы.

По данным Rusprofile, ООО «ТСК Альтернатива» зарегистрировано в 2007 году в Курске с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и единственный владелец — Дмитрий Калмыков. Выручка за 2024 год составила 55 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Юрий Голубь