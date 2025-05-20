Белорецкий металлургический комбинат возглавит представитель «Мечела»

АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу «Мечел») возглавит Виктория Нашатырова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Вчера совет директоров БМК досрочно прекратил полномочия Сергея Федорова, работавшего в компании с 2019 года, и назначил на его должность нового гендиректора.

Виктория Нашатырова с 1987-го по 2007 год работала в Коршуновском горно-обогатительном комбинате (Иркутская область), затем занимала различные должности в структурах «Мечела» и других предприятиях. В январе 2025 года стала гендиректором ООО «Пугачевский карьер» (входит в «Мечел»).

Гендиректор группы компаний Олег Коржов надеется на эффективную деятельность госпожи Нашатыровой на посту руководителя БМК. «Убежден, она успешно продолжит работу по модернизации производства и увеличению доли комбината на рынке метизной продукции»,— цитирует его пресс-служба комбината.

Белорецкий металлургический комбинат является одним из основных производителей метизов в России. В 2024 году чистая прибыль БМК составила 973,2 млн руб. при выручке 31,9 млрд руб.

Идэль Гумеров