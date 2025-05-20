В Башкирии умер пострадавший от нападения медведя

В Белорецкой центральной районной больнице умер 70-летний пенсионер, на которого 4 мая напал медведь, сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник. Пострадавшему провели несколько операций, одна из которых длилась шесть часов, но спасти его не удалось.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что пациента доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии, с множественными переломами и рваными ранами. По информации пресс-службы министерства природопользования и экологии республики, несчастный случай произошел в деревне Шарипово Абзелиловского района на территории охотничьих угодий, закрепленных за Ассоциацией охотников и рыболовов республики. Деревня находится в горно-лесистой местности около границы с Белорецким районом.

Майя Иванова