Контракт на высадку лип в Уфе за 16 млн рублей заключили с другим подрядчиком

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на озеленение с элементами ландшафтного дизайна на территории города с ООО «Уфимский правовой центр решение», сообщается на сайте госзакупок. Компания выполнит работы за 16 млн руб. при начальной цене закупки 18,3 млн руб. В апреле мэрия заключила контракт с победителем аукциона — ООО «Стройойл», но затем расторгла его.

В течение двух календарных дней подрядчик должен высадить 202 крупномерные липы (мелколистные, крупнолистные и европейские), установив деревянные распорки для защиты деревьев, а также подкармливать, обрабатывать от паразитов, при необходимости обрезать и поливать их. Точные места высадки деревьев будут указаны заказчиком в заявке.

ООО «Уфимский правовой центр решение», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Нагаево в октябре 2018 года. Компания занимается чисткой и уборкой. Владельцем является Виктор Сафаров. Выручка в 2024 году составила 89,7 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. В 2024 году компания заключила пять госконтрактов на сумму 104,1 млн руб.

Майя Иванова