Глава минэнерго России Сергей Цивилев приехал в Уфу на отраслевой форум

Министр энергетики России Сергей Цивилев посетил Российский нефтегазохимический форум, который проходит в Уфе. Вместе с главой Башкирии Радием Хабировым он принял участие в церемонии открытия мероприятия. Кроме того, господин Цивилев вручил награды сотрудникам нефтегазовых предприятий Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Российский нефтегазохимический форум проходит в 33-й раз, его площадкой является уфимский выставочный комплекс «Экспо». Мероприятие продлится до 23 мая.

Идэль Гумеров