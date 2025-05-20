Глава минэнерго России Сергей Цивилев приехал в Уфу на отраслевой форум
Министр энергетики России Сергей Цивилев посетил Российский нефтегазохимический форум, который проходит в Уфе. Вместе с главой Башкирии Радием Хабировым он принял участие в церемонии открытия мероприятия. Кроме того, господин Цивилев вручил награды сотрудникам нефтегазовых предприятий Башкирии.
Министр энергетики России Сергей Цивилев
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Российский нефтегазохимический форум проходит в 33-й раз, его площадкой является уфимский выставочный комплекс «Экспо». Мероприятие продлится до 23 мая.