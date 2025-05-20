Набиуллина назвала важным мнение бизнеса о денежно-кредитной политике

Банк России самостоятельно принимает решения по денежно-кредитной политике, однако мнение бизнеса по этой теме учитывается. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях «Альфа-саммита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Существенно мнение бизнеса и по оценке текущей ситуации, и по ожиданиям»,— отметила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). По ее словам, чтобы поддерживать связь, ЦБ проводит встречи с предпринимателями, в том числе в регионах.

По оценке ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика в первом квартале 2025 года способствовала укреплению рубля. Кроме того, средний показатель инфляции опустился до 8,3% за тот же период. На заседании совета директоров регулятора в конце апреля ключевую ставку вновь сохранили на уровне 21% годовых.

Подробнее о взаимодействии бизнеса с ДКП — в материале «Ъ» «Активы большими банками».