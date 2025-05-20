В Индонезии началась массовая забастовка онлайн-такси

Водители мототакси (ojol), работающие по онлайн-заказам, вышли на улицы Джакарты и других крупных индонезийских городов на забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает издание Jakarta Globe. Массовая демонстрация, которая затронула также сотрудников сервисов доставки, началась в 13:00 по местному времени (9:00 мск).

К 11:00 по местному времени (7:00 мск) многие водители еще продолжали работать и не отключались от приложения, что предполагается в рамках акции off bid. Хотя акцию поддерживает большинство таксистов, прекратить обслуживание клиентов они хотят в час пик.

По данным Jakarta Globe, протесты помимо Джакарты «парализуют» Сурабаю, Бандунг и Макассар. Акция может вызвать серьезные беспорядки в центральной Джакарте, пишет издание.

«Водители зарабатывают всего от 50 тыс. до 100 тыс. рупий (от $3 до $6) в день, причем до 70% платы за проезд берут платформы»,— прокомментировала причину протеста председатель Индонезийского профсоюза транспортных рабочих Лили Пуджианти. Кроме того, работники службы такси надеются на более справедливые условия труда и правовую защиту.