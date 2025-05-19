Главные новости за 19 мая. Сочи

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном могут возобновить 1 июня. Изначально перевозки планировалось начать в декабре 2024 года.

Директор департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи Елена Градинарь покинула пост. Информация о ней пропала с сайта мэрии города-курорта.

Мировой судья судебного участка 92 Адлерского района Сочи вынес приговор владельцу собак породы хаски. Местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Игорная зона «Красная Поляна» в горном кластере Сочи приняла около 30 тыс. гостей за майские каникулы 2025 года, что на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение связывают с изменениями в производственном календаре.

Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов между Москвой и Сочи в высокий летний сезон 2025 года. С 13 по 29 июня появятся три дополнительных вылета по пятницам, субботам и воскресеньям.

В Сочи завершается строительство нового санатория «Кристалл» на улице Ялтинской в Хосте. Это первая новая здравница в городе за последние 25 лет.

В Туапсе состоялось открытие первого в России питомника реликтовых и субтропических растений. Новый экологический объект расположился на территории школы №11.

Президент России Владимир Путин 20 мая посетит федеральную территорию Сириус, где проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», осмотрит новую музыкальную школу и пообщается с ее воспитанниками.