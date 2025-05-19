Летом вырастет число авиарейсов из Москвы в Сочи

Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов между Москвой и Сочи в высокий летний сезон 2025 года. По информации пресс-службы перевозчика, с 13 по 29 июня появятся три дополнительных вылета по пятницам, субботам и воскресеньям.

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С 30 июня добавятся еще два рейса — по понедельникам и средам. Всего компания будет выполнять 26 полетов в неделю на этом направлении.

Кроме Сочи, S7 Airlines планирует запустить дополнительные рейсы из Москвы в Казань и Волгоград.

В весенне-летнем сезоне аэропорт Сочи обслужит 85 направлений — 57 внутренних и 28 международных. Пассажирские перевозки по этим маршрутам обеспечат более 30 авиакомпаний, включая 11 зарубежных перевозчиков.

Другие авиакомпании также увеличивают присутствие на сочинском направлении: с 1 июня «ИрАэро» запустит рейсы из Сочи в турецкий Даламан, «Победа» открыла сезонные полеты из Новосибирска в Сочи, а авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Томска в Сочи в рамках летнего расписания.

Мария Удовик