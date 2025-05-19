В майские праздники игорная зона «Красная Поляна» приняла около 30 тысяч гостей

Игорная зона «Красная Поляна» в горном кластере Сочи приняла около 30 тыс. гостей за майские каникулы 2025 года, что на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение связывают с изменениями в производственном календаре, сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным АИРИС, за майские праздники 2025 года все российские игорные зоны суммарно посетили почти 105 тыс. человек, что на 9% ниже прошлогоднего результата. Ключевым фактором, повлиявшим на снижение потока, аналитики называют разницу в конфигурации выходных: в этом году праздничный период охватывал 11 дней — с 1 по 11 мая, включая рабочие промежутки. В 2024 году россияне имели возможность организовать более продолжительный отдых с 28 апреля по 12 мая, что способствовало росту турпотока.

Игорная зона «Красная Поляна» — крупнейшая в стране — зафиксировала спад посещаемости на 17%, несмотря на стабильный интерес к региону. Аналогичная динамика наблюдалась и в других игорных кластерах. В Алтайской «Сибирской монете» было зарегистрировано 32 тыс. визитов, что на 25% ниже уровня прошлого года. В то же время казино Sobranie в калининградской «Янтарной» показало минимальное снижение — всего 8%, приняв 15,2 тыс. гостей.

Исключением стал кластер «Приморье», где казино Tigre de Cristal продемонстрировало прирост потока на 54% по сравнению с маем 2024 года — здесь побывали 27,2 тыс. человек.

Как отметил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов, несмотря на краткосрочные колебания, пятилетняя динамика указывает на устойчивый рост интереса к отрасли.

«Прошедшие праздники стали стресс-тестом для всей инфраструктуры — отельной, логистической, развлекательной — перед высоким сезоном. Уверен, что в августе мы увидим обновление рекордов или, по крайней мере, повторение прошлогодних показателей, когда летняя посещаемость составила около 500 тыс. человек»,— подытожил господин Анфиногенов.

Мария Удовик