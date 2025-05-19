В Сочи вынесли приговор хозяину собак, покусавших 9-летнего мальчика

Мировой судья судебного участка 92 Адлерского района Сочи вынес приговор владельцу собак породы хаски. Местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 26 февраля 2025 года около 9:30 утра две собаки Цыганкова сорвались с привязи и покинули территорию его участка в СТ «Авиатор». Животные напали на проходившего мимо девятилетнего мальчика, нанеся ему множественные рвано-укушенные раны лица.

Суд установил, что подсудимый оставил питомцев на территории своего домовладения, в котором фактически не проживал, без кормления, воды и присмотра. Должный контроль за животными обеспечен не был.

На заседании фигурант дела полностью признал свою вину. Подсудимый пояснил, что из-за неблагоприятных погодных условий не смог вовремя добраться до участка для кормления собак. Также владелец отметил, что ранее его питомцы не проявляли агрессии к людям.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик