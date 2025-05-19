В Сочи завершается строительство санатория «Кристалл»

В Сочи завершается строительство нового санатория «Кристалл» на улице Ялтинской в Хосте. Это первая новая здравница в городе за последние 25 лет. Сейчас специалисты проводят последние отделочные работы, а также подготавливают номера и благоустраивают общие зоны, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Девятиэтажный комплекс будет включать 350 номеров и создаст около 300 рабочих мест. Важной частью объекта станет медицинский центр площадью 5 тыс. кв. м с 80 кабинетами.

В санатории будут работать более 90 медицинских специалистов, включая врачей узкого профиля. Посетителям предложат современные методики лечения в сочетании с традиционными водными и грязевыми процедурами. Также откроется бювет с минеральной водой из собственной скважины.

Особое внимание уделено озеленению. В атриуме площадью более 300 кв. м высажены трехметровые древовидные папоротники. Зимний сад будет украшен 20 видами экзотических растений, включая фикусы, гибискусы, пальмы и орхидеи.

Соглашение о строительстве было подписано с «Группой ЛСР» на Петербургском международном инвестиционном форуме в 2022 году. Сумма инвестиций составила 12,1 млрд руб. В рамках проекта уже благоустроена общедоступная речная набережная, завершается обустройство пляжной зоны, которая также будет открыта для посетителей.

Санаторий «Кристалл» примет первых гостей в 2025 году. В администрации Сочи сообщают о 40 инвестиционных проектах в санаторно-курортной, гостиничной и туристической сферах, 17 из которых находятся на стадии строительства с планируемым завершением до 2028 года.

Мария Удовик