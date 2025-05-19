Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном может возобновиться в июне 2025 года

Компания «СВС Шипинг» планирует запустить регулярное круглогодичное паромное сообщение между портами Сочи и Трабзон (Турция). Морскую линию, получившую название «Лидер Лайн», обслужит паром Seabridge, который должен начать курсировать с 1 июня 2025 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Генеральный директор «СВС Шипинг» Сергей Туркменян в октябре 2024 года уведомил капитана морского порта Сочи о намерении организовать перевозки пассажиров, туристических групп и личного легкового транспорта.

Вопрос восстановления паромного сообщения был рассмотрен на заседании Координационного совета государственных контрольных органов морского пункта пропуска через государственную границу РФ в порту Сочи. Специалисты подтвердили техническую возможность пропуска пассажиров и автомобилей через существующий пункт пропуска.

Для полноценного запуска линии потребуется провести ряд дополнительных мероприятий с участием государственных контрольных органов и оператора причалов. Сейчас ведется работа по организации межведомственного взаимодействия для возобновления морского сообщения между российским и турецким портами.

Изначально перевозки планировалось начать в декабре 2024 года, но сроки неоднократно изменялись. Последние ориентиры указывали на период с 2 по 6 апреля 2025 года, однако и эти планы не осуществились. Основными причинами переноса назывались погодные условия, совпадение с праздником Рамадан в Турции и неготовность курортного порта.

Паром Sea Bridge сможет перевозить до 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Судно оснащено 112 каютами и 93 местами в экономклассе. Время в пути составит около 12 часов, а рейсы планировались дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

При высоком спросе компания рассматривает возможность увеличения количества перевозок.

Если интерес пассажиров будет значительным, руководство компании рассмотрит возможность запуска второго судна. Все решения будут приниматься на основании анализа пассажиропотока.

Техническая подготовка судна завершена.

Мария Удовик