Первый в России питомник реликтовых растений открылся в Туапсе

В Туапсе состоялось открытие первого в России питомника реликтовых и субтропических растений. Новый экологический объект расположился на территории школы №11, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Туапсинского района Сергей Бойко, Сергей Бойко Фото: Глава Туапсинского района Сергей Бойко, Сергей Бойко

Соглашение о запуске проекта подписали управляющий директор Туапсинского морского торгового порта Алексей Рыкованов, директор Субтропического научного центра РАН Алексей Рындин, председатель Общественной палаты округа Микаэл Аракелов и глава Туапсинского округа.

После торжественного открытия участники мероприятия вместе со школьниками и депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Александром Джеусом высадили 30 саженцев Гинкго Билоба. С учетом посадок прошлого года на пришкольной территории теперь произрастает шесть десятков этих древних деревьев.

«Для Туапсинского округа этот проект — особая гордость. Мы вместе реализовали важный проект федерального уровня для наших детей, чтобы они учились беречь природу и заботиться о всем живом»,— отметил глава округа.

В реализации проекта приняли участие Туапсинский морской торговый порт, Русское географическое общество и Законодательное собрание Краснодарского края.

Мария Удовик