Пластического хирурга Алтуняна арестовали по делу о порнографии

Кунцевский суд столицы заключил под стражу пластического хирурга и блогера Юрия Алтуняна. Ему инкриминируют незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Подробности дела пока неизвестны. По этой статье блогеру может грозить до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Алтунян

Фото: Соцсети Юрия Алтуняна Юрий Алтунян

Фото: Соцсети Юрия Алтуняна

Подозреваемого задержали в прошлый четверг, с тех пор связи с ним не было. Юрий Алтунян предоставляет свои услуги в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске. В Обручевском районе столицы руководит медицинским центром. На сайте организации указано, что она «выступает в роли современной многопрофильной компании, где нашли отражение такие направления, как пластическая хирургия и косметология». Сейчас запись в медцентр недоступна.

Также хирург ведет популярный блог в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где у него более 2 млн подписчиков. Там Юрий Алтунян делится подробностями своей работы и личной жизни, дает косметологические советы девушкам.

Ефим Брянцев