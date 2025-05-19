В Башкирии скончалась подожженная мужем пенсионерка

В больнице скончалась 63-летняя жительница села Дуслык Туймазинского района, которую облил бензином и поджег муж, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Как было установлено ранее, пожар произошел 16 мая. 67-летний житель села признался в поджоге. Он задержан по обвинению в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 – п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант уголовного дела сознался в содеянном.

Было установлено, что обвиняемый поджег супругу из-за ее упреков по поводу злоупотребления алкоголем. При пожаре от отравления угарным газом также погибла 86-летняя женщина — мать потерпевшей.

Майя Иванова