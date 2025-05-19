Житель Башкирии пойдет под суд за стрельбу на центральной площади села

Белокатайский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Мечетлинского района, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганстве, совершенном с оружием (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, утром 5 января возле ночного клуба обвиняемый ударил ножом оппонента, с которым у него возник конфликт. Неделю спустя фигурант уголовного дела на центральной площади села Большеустикинское дважды выстрелил в воздух из ружья, встретившись с оппонентами, которые днем ранее присутствовали во время конфликта его отца с охранником местного кафе.

Венера Хисамова