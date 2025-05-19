В Ростовской области могут закрыть промысел частиковых пород рыб

В Ростовской области из-за повышения солености воды в Азовского моря могут полностью закрыть промышленный промысел тарани, судака, леща, черноморо–азовской сельди, сообщил 161.ru со ссылкой на кандидатов биологических наук Азово–Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Арсена Мирзояна и Валерия Лужняка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По мнению ученых, в перспективе до 2030 года соленость моря будет колебаться в пределах 14,5–16,5%. В этих условиях промышленное рыболовство судака будет невозможным. Его запасы могут упасть до 2 тыс. т.

По прогнозам кандидатов биологических наук, запасы черноморско–азовской сельди упадут до 3 тыс. т, тарани — ниже 1 тыс. т, леща — 20-100 т, рыбца — 70-80 т.

Наталья Белоштейн