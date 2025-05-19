В правительстве Башкирии не исключают перенос сроков ремонта моста на Р-240

Ремонт моста через реку Уршак на 25 км федеральной трассе Р-240 в соответствии с контрактом завершится в 2028 году, при этом «при должном финансировании» подрядчик готов сдать объект в 2027 году, сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов сегодня на совещании.

Как сообщалось ранее, ремонт моста 1980 года постройки начнется 3 июня. По словам начальника упрдорог «Приуралье» Дениса Абрамова, на период предстоящих работ планируется закрыть одну сторону моста, предусмотрев на второй его половине три полосы движения, одна из которых будет реверсивной со светофорным регулированием.

По утрам будут открыты две полосы в направлении города и одна — в обратную сторону, по вечерам — наоборот. По словам господина Абрамова, с помощью искусственного интеллекта специалисты смоделировали ситуацию на участке дороги, из которой следует: большую часть времени суток затруднений на мосту не возникнет. Заторы прогнозируются с 8:30 до 10:30 и с 16:30 до 19:00. Ситуация моделировалась с учетом того, что на участке не произойдет ДТП, уточнил руководитель управления.

Дорожные полосы будут перекрытыми до 14 августа этого года, затем работы продолжатся под мостом.

Наталья Балыкова