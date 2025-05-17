Трамп: армия России могла дойти до Киева за пять часов, если бы не грязь

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины должен был длиться не больше недели. Российские танки должны были быть в Киеве уже через несколько часов после ввода войск, уверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«И если бы он (президент России.— "Ъ") не застрял в грязи со своими танками повсюду, они были бы в Киеве примерно через пять часов»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox News. После этой фразы президент напомнил, что именно он впервые передал армии Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Впервые Вашингтон согласовал поставку Киеву противотанковых комплексов в 2017 году. СМИ сообщали, что господин Трамп долго отказывался передавать вооружение Украине и согласился лишь при условии, что Киев оплатит эти поставки. Общая стоимость первых поставок оценивалась в $210 млн.