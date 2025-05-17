Аграрии Ставрополья приступили к уборке раннего картофеля
В Предгорном округе Ставропольского края началась уборка раннего картофеля. Об этом сообщила администрация муниципального образования. Здесь уточнили, что аграриям надо будет убрать урожай на площади почти 1,8 тыс. га.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что основные посевы картофеля Предгорного округа находятся в станице Боргустанской. Ежегодно здесь собирают до 330 тыс. т. Кроме того, клубнеплод выращивают в селе Винсады и станице Суворовской. Хозяйства предпочитают различные сорта – «коломбо», «невский», «ред стар», «рамона» и др. Прогнозируемая урожайность ранних сортов в администрации муниципалитета оценили в 200 Ц/га.
На Ставрополье картофель активно поставляется на местные рынки и за пределы края. В регионе, по поручению губернатора Владимира Владимирова, фермеры получают из краевого бюджета поддержку. Она направлена на компенсацию затрат на приобретение и выращивание различных сортов.