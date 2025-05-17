Аграрии Ставрополья приступили к уборке раннего картофеля

В Предгорном округе Ставропольского края началась уборка раннего картофеля. Об этом сообщила администрация муниципального образования. Здесь уточнили, что аграриям надо будет убрать урожай на площади почти 1,8 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что основные посевы картофеля Предгорного округа находятся в станице Боргустанской. Ежегодно здесь собирают до 330 тыс. т. Кроме того, клубнеплод выращивают в селе Винсады и станице Суворовской. Хозяйства предпочитают различные сорта – «коломбо», «невский», «ред стар», «рамона» и др. Прогнозируемая урожайность ранних сортов в администрации муниципалитета оценили в 200 Ц/га.

На Ставрополье картофель активно поставляется на местные рынки и за пределы края. В регионе, по поручению губернатора Владимира Владимирова, фермеры получают из краевого бюджета поддержку. Она направлена на компенсацию затрат на приобретение и выращивание различных сортов.

Ефим Мартов