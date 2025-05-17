Самый длинный ж/д маршрут в Британии сократили через 100 лет после запуска

Самый длинный маршрут Великобритании запустили 104 года назад. Он соединял Абердин в Шотландии и Пензанс в Англии. По данным газеты The Times, теперь маршрут в более 1,2 тыс. км сократили.

Последний 13-часовой поезд отправился по этому маршруту утром в пятницу. С 19 мая поезда будут останавливаться в английском Плимуте, расположенном в соседнем графстве от Пензанса. Время в пути составит около двух часов, а расстояние между городами — 126 км.

The Times отмечает, что основной причиной для остановки маршрута стали сложности с составлением расписания. Иногда на остановки уходит более двух часов. Кроме того, сокращение маршрута обусловлено предпочтениями пассажиров. Многие из них выбирают поездки на более короткие расстояния и не используют маршрут полноценно.