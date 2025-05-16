Главные новости за 16 мая. Сочи

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца арест имущества и денежных средств бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и связанных с ними лиц.

Адлерский районный суд оштрафовал на 150 тыс. руб. треш-стримера за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во время интернет-трансляции. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние.

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи и федеральной территории Сириус утром и днем 17 мая 2025 года. Ожидается, что волнение достигнет 3-4 баллов, а высота волн может составить до полутора метров.

Прокуратура Центрального района Сочи обнаружила нарушения в работе спортивного объединения боевых искусств. В ходе проверки было установлено, что директор организации заключил аренду с тренерами, не имеющими должного образования.

Прокуратура Сочи передала в суд уголовное дело против 66-летней автомобилистки, совершившей наезд на двух несовершеннолетних девушек на электросамокате. В результате аварии 15-летняя девочка погибла на месте.

Федеральные дорожники ведут ремонтно-восстановительные работы на двух оползневых участках трассы А-147 Джубга — Сочи с полным завершением всех мероприятий до конца 2025 года. Все сваи для новых стен уже установлены.

Сотрудники Краснодарской таможни передали Министерству обороны РФ два автомобиля, конфискованных на российско-абхазской границе за нарушения таможенного законодательства. С начала специальной военной операции в Сочи было направлено 34 транспортных средства.

Обеспечивающий водоснабжение более чем 200 тыс. жителей Центрального и Хостинского районов Сочи водозабор на одноименной реке проходит подготовку к сезонному росту нагрузки.