Прокуратура Сочи пресекла незаконную деятельность объединения боевых искусств

Прокуратура Центрального района Сочи обнаружила нарушения в работе спортивного объединения боевых искусств. В ходе проверки было установлено, что директор организации заключил аренду с тренерами, не имеющими должного образования, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неквалифицированные специалисты предоставляли платные услуги по спортивной подготовке, включая занятия с детьми. Тренировки проходили в помещениях, не соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

По результатам проверки прокуратура направила представление директору организации. В результате рассмотрения документа нарушения были устранены, а договора с неподходящими специалистами расторгнуты.

Мария Удовик