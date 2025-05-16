В Сочи готовят к летнему сезону водозабор, питающий дома 200 тысяч жителей

Обеспечивающий водоснабжение более чем 200 тыс. жителей Центрального и Хостинского районов Сочи водозабор на одноименной реке проходит подготовку к сезонному росту нагрузки. В рамках профилактических мероприятий специалисты Водоканала приступили к прочистке искусственных бассейнов пополнения подземных вод, используемых для стабилизации притока в водоносные горизонты, откуда ресурс поднимается насосами и после очистки направляется в систему, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам мэра, эти меры позволят повысить устойчивость водозабора и минимизировать его зависимость от осадков и колебаний уровня реки. С учетом традиционного увеличения потребления в летние месяцы, коммунальные службы ведут комплексную подготовку всей системы водоснабжения — как для жилых кварталов, так и для социальных объектов и санаторно-курортной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков