В Сочи треш-стримера оштрафовали на 150 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Адлерский районный суд оштрафовал на 150 тыс. руб. треш-стримера за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во время интернет-трансляции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Адлерский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении треш-стримера. Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Стример прибыл в Сочи из Тульской области вместе с товарищем, который ранее был арестован на 15 суток за публичную демонстрацию нацистской символики. Во время интернет-трансляции, проводимой задержанным, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали нарушение закона.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб.

По информации из материалов дела, молодые люди арендовали жилье в Сочи, где проводили стримы, выполняя различные просьбы зрителей. Во время одной из трансляций в кадр попала татуировка другого участника трансляции, внешне схожая с нацистским символом. Приезжий также признал вину и пообещал суду изменить татуировку.

Мария Удовик