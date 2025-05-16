Таможенники передали на СВО конфискованные на абхазской границе Toyota и Honda

Сотрудники Краснодарской таможни передали Министерству обороны РФ два автомобиля, конфискованных на российско-абхазской границе за нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Эти транспортные средства марки Toyota Alphard и Honda Fit были задержаны на российско-абхазской границе на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни.

Автомобили были конфискованы из-за нарушения правил временного ввоза и отсутствия необходимых деклараций для таможенного оформления. По решению суда они были переданы в государственную собственность.

После завершения необходимых процедур представители Краснодарской таможни передали автомобили сотрудникам Минобороны.

С начала специальной военной операции в Сочи было направлено 34 транспортных средства, изъятых по судебным решениям за различные правонарушения.

Мария Удовик