Ремонт оползневых зон на трассе Джубга — Сочи завершат к концу года

Федеральные дорожники ведут ремонтно-восстановительные работы на двух оползневых участках трассы А-147 Джубга — Сочи с полным завершением всех мероприятий до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

На 189-м км в Хостинском районе ведется заливка ростверков подпорных стен и частичный демонтаж старых конструкций. Все сваи для новых стен уже установлены, также проводится укрепление существующей стены с помощью анкеров и монтаж арматурного каркаса.

На 156-м км в районе Нижнего Учдере введена временная реверсивная схема движения, начато бурение скважин для установки труб-свай. Завершены геологические изыскания и согласованы технические решения. Работы разделены на два этапа. Первый этап, планируемый до 10 июня 2025 года, включает установку 91 сваи и частичное восстановление дорожного полотна. На участке работают три бурильные установки в две смены.

После завершения первого этапа реверсивное движение будет отменено, а второй этап начнется после 15 сентября. Полное завершение работ запланировано до конца года.

В 2021-2022 годах на этом же участке уже устранялись последствия оползня, тогда было установлено 64 буронабивные сваи и построена подпорная стена. При этом была сохранена краснокнижная пицундская сосна, ради которой изменили проект. Дерево продолжает расти рядом с обочиной дороги.

Мария Удовик