Активы семьи экс-мэра Сочи останутся под арестом до августа

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца арест имущества и денежных средств бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и связанных с ними лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram-канале.

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«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста на 03 месяца 00 суток на недвижимое имущество, денежные средства, принадлежащие родственникам Копайгородского Алексея Сергеевича, Копайгородской Янины Николаевны и иным аффилированным с ними лицам»,— сказано в сообщении.

Ранее суд также продлил срок содержания под стражей для Алексея Копайгородского, а 14 мая аналогичное решение было принято в отношении его супруги.

Супругам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие утверждает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через свою жену получил более 43 млн руб. от местного предпринимателя с использованием вымогательства. Кроме того, экс-мэр подозревается в хищении двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб.

Материалы дела указывают на то, что супруги Копайгородские на протяжении почти двух лет занимались коррупцией и незаконно обогатились более чем на 330 млн руб. В мае 2025 года Алексею Копайгородскому были предъявлены обвинения в получении двух дополнительных взяток.

Мария Удовик