Водителю Hyundai грозит до 5 лет тюрьмы за ДТП с погибшим подростком в Сочи

Прокуратура Адлерского района Сочи передала в суд уголовное дело против 66-летней автомобилистки, совершившей наезд на двух несовершеннолетних девушек на электросамокате, в результате которого одна погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 1 августа 2024 года в вечернее время. Две девушки, 15 и 16 лет, катались на арендованном электросамокате. Обвиняемая, управляя автомобилем Hyundai Tucson по улице Молокова, не убедилась в безопасности маневра и не остановила транспортное средство, что привело к столкновению.

В результате аварии 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 16-летняя подруга была госпитализирована с травмами.

Дело передано в Адлерский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Фигурантке дела грозит до пяти лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 71-летний водитель автобуса Hyundai на площадке около железнодорожного вокзала на улице Горького при повороте сбил местного жителя, который позднее скончался в больнице. Уголовное дело передано в суд, максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик