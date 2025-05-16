Волнение моря до 4 баллов ожидается в Сочи и Сириусе

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи и федеральной территории Сириус утром и днем 17 мая 2025 года. Ожидается, что волнение достигнет 3-4 баллов, а высота волн может составить до полутора метров, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать необходимые меры предосторожности при нахождении на побережье. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру 112.

Мария Удовик