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Волнение моря до 4 баллов ожидается в Сочи и Сириусе

Метеорологи прогнозируют усиление волнения моря в Сочи и федеральной территории Сириус утром и днем 17 мая 2025 года. Ожидается, что волнение достигнет 3-4 баллов, а высота волн может составить до полутора метров, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать необходимые меры предосторожности при нахождении на побережье. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру 112.

Мария Удовик

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