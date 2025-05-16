Главные новости за 16 мая. Кубань, Крым, Адыгея

За прошедшую ночь над Крымом сбили 21 БПЛА. О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Суд в Крыму вынес приговор местному жителю по делу о пожаре в Карадагском заповеднике, произошедшем в июле 2024 года. Фигурант получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Росприроднадзор (РПН) взыскал с администрации Усть-Лабинского района 112 млн руб. за вред почвам, нанесенный несанкционированной свалкой. Речь идет об участке из состава неразграниченной госсобственности площадью 1,5 га в станице Ладожской.

В первом квартале 2025 года на Кубани выявили 122 коррупционных нарушения. Совокупный ущерб от этих преступлений превысил 98 млн руб.

Совокупная сумма НДФЛ к уплате в бюджет на Кубани превысила 4 млрд рублей. Об этом стало известно из итогов декларационной кампании 2025 года.

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Кубани по итогам 2024 года составила 27,6%, что превышает среднероссийский уровень.

Власти Кубани не исключают перспективы создания агропромышленного комплекса на площадке бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края.

В Анапе к 2031 году построят две гостиницы, пять отелей и корпус детского лагеря. Масштабный проект возведения средств размещения планируется реализовать на ул. Таманской в районе Крещенского парка.