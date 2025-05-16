Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Кубани достигла 27,6%

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Кубани по итогам 2023 года составила 27,6%, что превышает среднероссийский уровень и демонстрирует рост по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Согласно опубликованной статистике, объем товаров и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, достиг 1,3 трлн руб. — это максимальное значение среди субъектов Южного федерального округа и четвертое по величине в стране. Вклад МСП составил более четверти от всего, что было создано в регионе в течение отчетного периода.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что развитие предпринимательства остается приоритетом для властей и сопровождается системной поддержкой со стороны профильных региональных институтов. Среди механизмов поддержки он назвал краевые фонды микрофинансирования, развития бизнеса и промышленности, а также инфраструктуру экспортного сопровождения и агентство по привлечению инвестиций.

Отмечено, что доля МСП в экономике Кубани превышает общероссийский показатель на 3,7 процентного пункта — по стране этот уровень оценивается в 23,9%.

Вячеслав Рыжков