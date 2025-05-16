С начала года на Кубани выявили 122 коррупционных нарушения

В первом квартале 2025 года на территории Краснодарского края выявлено 122 нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции. Совокупный ущерб от этих преступлений превысил 98 млн руб., пишет BFM Кубань со ссылкой на прокуратуру края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре ГУ МВД по региону, наиболее распространенными остаются случаи предоставления должностными лицами недостоверных сведений в декларациях о доходах. На досудебной стадии расследований было добровольно возмещено 56,9 млн руб., что составляет более половины (57,55%) от общего объема нанесенного ущерба.

Для сравнения, в течение всего 2024 года в крае было зафиксировано 1405 нарушений антикоррупционного законодательства на сумму 525,75 млн руб. Добровольное возмещение ущерба по итогам года составило 33,49 млн руб., или 6,37% от общего объема.

Вячеслав Рыжков