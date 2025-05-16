В Анапе к 2031 году построят две гостиницы, пять отелей и корпус детского лагеря

В администрации Анапы прошел инвестштаб, на котором обсудили строительство новых отелей в районе Крещенского парка, а также нового корпуса детского лагеря на Пионерском проспекте. Заседание провел вице-мэр курорта Виталий Воронов. В работе инвестштаба приняли участие депутаты Совета Анапы Роман Макаров и Наталья Согонова, а также начальники управлений мэрии, представители ресурсоснабжающих предприятий и остановок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Анапы Фото: Telegram-канал администрации Анапы

Как было озвучено на заседании, масштабный проект строительства средств размещения планируется реализовать на улице Таманской в районе Крещенского парка. К 2031 году здесь появятся две гостиницы и пять отелей по системе «все включено» с общим номерным фондом порядка 1700 единиц. К открытию объектов будет создано более 1400 рабочих мест.

На Пионерском проспекте планируется возвести новый корпус детского лагеря «Юбилейный». К 2030 году он сможет дополнительно принять на оздоровление 2000 человек, будет создано 150 новых рабочих мест. Оба проекта Анапа презентует на Петербургском международном экономическом форуме — 2025, который пройдет в северной столице 18–21 июня.

Василий Хитрых