Сумма НДФЛ к уплате в бюджет на Кубани превысила 4 млрд рублей

Управление ФНС России по Краснодарскому краю подвело итоги декларационной кампании 2025 года, завершившейся 30 апреля. В региональные налоговые органы поступило 266 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ — на 18 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из общего объема 205 тыс. деклараций содержат заявления на налоговые вычеты, что превышает аналогичный показатель 2024 года на 6 тыс. Сумма налога, подлежащего возврату, составила 9,7 млрд руб., продемонстрировав рост на 1,1 млрд руб. В то же время совокупная сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, достигла 4,1 млрд руб.

Декларированию подлежат доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее установленного минимального срока, сдачи жилья и движимого имущества в аренду, выигрышей в лотереях, а также доходов из иностранных источников и полученных подарков, не отнесенных к числу родственных, напомнили в УФНС.

Обязанность по подаче декларации также сохраняется за индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и иными лицами, ведущими профессиональную деятельность. Уплату налога, рассчитанного по результатам декларации, необходимо осуществить до 15 июля нынешнего года.

Вячеслав Рыжков