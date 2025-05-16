РПН взыскал с властей Усть-Лабинского района 112 млн рублей за порчу земли

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора (РПН) взыскало с администрации Усть-Лабинского района 112 млн руб. за вред почвам, нанесенный несанкционированной свалкой. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Речь идет о земельном участке из состава неразграниченной государственной собственности площадью 1,5 га в станице Ладожской . Еще в 2020 году на нем было выявлено самовольное и незаконное размещение бытовых отходов.

Экспертный анализ почвы показал превышение в ней концентрации загрязняющих веществ: нефтепродуктов — в 4,4 раза, азот аммонийного — в 5,5 раза, цинка —- в 1,9 раза, меди — в 1,2 раза, свинца — в 1,5 раза, мышьяка — в 147 раз, ртути — в 6,1 раза. За это на местную управу было заведено административное дело, впоследствии орган муниципальной власти был оштрафован.

Далее Росприроднадзор насчитал администрации 280 млн руб. ущерба, причиненного почвам, но местные власти не стали его платить, в связи с чем РПН вынужден был обратиться в суд.

Там муниципальные чиновники возражали против иска. Они заявили, что участок, который был загрязнен неизвестными, администрацией не использовался.

Однако суд решил: раз управление этим участком возложено на местные власти, то они и должны отвечать за его использование.

«Вина ответчика заключается не в непосредственных действиях по загрязнению окружающей среды, а в бездействии, выразившемся в неисполнении возложенных на него законом обязанностей в области обеспечения охраны окружающей среды (организация мероприятий по охране окружающей среды, организация благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального земельного контроля и надзора), направленных на исключение риска возникновения условий, приводящих к загрязнению окружающей среды»,— говорится в судебном акте.

Тем не менее размер вменяемого Усть-Лабинскому району суд пересчитал и принял решение о взыскании с муниципалитета не заявленных 280 млн руб., а 112,5 млн. руб.

Решение пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано до начала июня.

Михаил Волкодав