Крымчанин получил условный срок за пожар в Карадагском заповеднике

Суд в Крыму вынес приговор местному жителю по делу о пожаре в Карадагском заповеднике, произошедшем в июле 2024 года. Фигурант получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в середине июля предыдущего года осужденный проводил работы в поселке Коктебель с использованием шлифовальной машины. Искры от инструмента вызвали возгорание сухой растительности, после чего пламя распространилось на лесной массив заповедника «Карадагский». Огонь охватил территорию более 40 га, а материальный ущерб превысил 38 млн руб.

Виновника признали ответственным по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с источниками повышенной опасности, повлекшее значительный ущерб). Природоохранная прокуратура направила гражданский иск для взыскания причиненного заповеднику урона.

Пожар начался 15 июля и был локализован на следующий день. По информации представителя МВД России Ирины Волк, полиция установила, что виновником происшествия является 50-летний мужчина, который работал с болгаркой. Общая площадь возгорания составила 44 га, из которых 40 пришлись на заповедные земли.

Анна Гречко