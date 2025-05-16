Суд взыскал 429 млн рублей с компании Елены Кретовой в пользу агрофирмы «Южная»

Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил иск ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край) о взыскании почти 489 млн руб. с компании «Консультанты Урала» (Челябинск), которая принадлежит Елене Кретовой, дочери бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова. Решение принято 16 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Агрофирма «Южная» подала заявление в суд в декабре 2024 года. Истец просил взыскать с ответчика задолженность по договору займа в размере 354,6 млн руб., проценты за пользование займом с 1 по 27 ноября 2024 года — 70 млн, а также проценты за нарушение денежного обязательства — 4,1 млн руб.

«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в материалах дела. Решение пока не опубликовано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона сейчас рассматривает иск ООО «Агрофирма “Ариант”» о взыскании 295 млн руб. с «Консультантов Урала». В этом деле речь также идет о задолженности по договору займа.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет указанной суммы в пользу государства были изъяты акции четырех компаний холдинга «Арианты», в том числе агрофирмы «Южная» и «Ариант».