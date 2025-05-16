«СпецБетон+» защитил инвестиции в Башкирии

Правительство Башкирии заключило соглашение о поощрении инвестиций (СЗПИ) с компанией «СпецБетон+», планирующей построить в Октябрьском цех по выпуску железобетонных изделий. Документ регламентирует упрощенный порядок получения государственной поддержки для реализации инициативы. Компания инвестирует в реализацию проекта 59 млн руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

«Проект предполагает расширение уже действующего предприятия железобетонных изделий в связи с увеличением спроса со стороны строительных компаний. Предприятие нарастит объемы производства бетонных блоков, перемычек, утяжелителей и плит перекрытия. Выпускаемая продукция будет использоваться при строительстве многоквартирных и частных домов, промышленных и административных зданий,— рассказал генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Инвестор может рассчитывать на налоговые льготы и получение земельного участка без торгов.

«СпецБетон+», по данным Rusprofile, зарегистрировано в августе 2023 года в Октябрьском. Владельцем компании является Вячеслав Масленников. В 2024 году выручка предприятия составила 11,1 млн руб., чистая прибыль равнялась 39 тыс. руб.

Майя Иванова