Главные новости к утру 16 мая

Делегация РФ провела плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснила позицию Москвы на предстоящих переговорах с Украиной, заявил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представитель США будет присутствовать на переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Ранее господин Рубио сказал, что сам участия в них принимать не будет.

Апрель стал очередным успешным месяцем для внутреннего рынка долгового капитала. Объем размещений облигаций составил почти 930 млрд руб. При этом эмитенты предпочитают размещать короткие бумаги, а экспортеры используют валютные и дисконтные облигации.

Начало высокого сезона оказалось успешным для рынка въездного туризма. Количество гостиничных бронирований, сделанных иностранцами в России, за первую половину мая увеличилось год к году на 40%, в первую очередь за счет гостей из Азии и стран Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца не уверен, куда он отправится после саммита, который проходит в ОАЭ. Президент сказал, что маршрут его команды неизвестен, и, скорее всего, она поедет обратно в Вашингтон. Ранее господин Трамп был намерен приехать в Стамбул на переговоры в том случае, если на них приедет президент России Владимир Путин.

«Вымпелком» планирует занять 25% рынка виртуальных операторов связи (MVNO) к 2028 году, на котором сейчас занимает менее 1%. Добиться этого она рассчитывает за счет новых проектов в банковских MVNO, совместных проектов с интернет-провайдерами и увеличения инвестиций в развитие сети на 15%.

Для экспорта энергетического угля в мире стали чаще использовать суда Panamax дедвейтом 60–80 тыс. тонн вместо Capesize, вмещающих 160–210 тыс. тонн, зафиксировали в Argus. Тенденцию связывают с перестройкой логистики на более короткие маршруты и высокими ставками на Capesize.

Крупные российские застройщики в 2024 году увеличили выплаты топ-менеджменту более чем в полтора раза. Управленцы стали зарабатывать больше на фоне начавшегося кризиса, связанного со снижением продаж новостроек.

Совет директоров компании «Русал» рекомендовал не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год. Заседание прошло 15 мая. Годовое общее собрание акционеров компании состоится 26 июня.