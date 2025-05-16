Эмитенты пустились во все краткие

Апрель стал очередным успешным месяцем для внутреннего рынка долгового капитала. Объем размещений облигаций составил почти 930 млрд руб. При этом эмитенты предпочитают размещать короткие бумаги, а экспортеры используют валютные и дисконтные облигации. Последние остаются пока экзотикой, но участники рынка не исключают того, что такие бумаги предложат и другие эмитенты, так как их размещение позволяет заметно снизить стоимость текущего обслуживания долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Активность корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке в апреле сохранилась на высоком уровне, свидетельствуют данные Cbonds. За месяц эмитенты провели 185 размещений суммарным объемом 927,2 млрд руб., что лишь на 11% ниже показателя марта. Даже без учета размещений, которые начались в 2022-м — начале 2024 года, результат стал рекордным для данного месяца года. Прошлый максимум был установлен в апреле 2023 года (507 млрд руб.).

При этом эмитенты продолжают размещаться по двузначным ставкам. По словам руководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Роберта Смакаева, эмитенты во многом отошли от стратегии ожидания «наиболее благоприятного рыночного окна». Вместе с тем они активно подстраиваются под рыночные условия, пожелания инвесторов, а также свои потребности. В частности, компании продолжают активно размещать в первую очередь короткие бумаги. По оценке начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, средневзвешенный срок до погашения размещенных в 2025 году выпусков составил два года три месяца, тогда как в 2024 году он составлял три года три месяца. По его словам, компании охотно размещают выпуски сроком от двух до двух с половиной лет с фиксированной ставкой. В текущих условиях ставки купона по таким бумагам составляют 18% годовых для высококачественных эмитентов, что значительно меньше значения ключевой ставки (КС, 21%). «В моменте такое расхождение обеспечивает более низкие текущие процентные расходы для эмитента по сравнению с инструментами с переменной ставкой, которая привязана к КС»,— отмечает господин Джабаров.

Впрочем, крупные компании продолжают размещать и облигации с переменным купоном (ПК). По данным главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, за апрель прошло 17 сделок с облигациями с ПК на сумму более 530 млрд руб. Это на 15% больше размещения таких облигаций в марте и почти в 13 раз выше значения февраля. Как отмечает господин Ермак, весь рост обеспечили крупные сделки с облигациями ГМК «Норильский никель» (292,5 млрд руб.), ВЭБ.РФ (50 млрд руб.), «Аэрофлота» (45 млрд руб.), «Магнита» (42,5 млрд руб.) и «Яндекса» (40 млрд руб.).

Для уменьшения процентных расходов компании продолжают активно размещать и валютные облигации. По итогам апреля компании закрыли книги по шести выпускам на сумму более $1,5 млрд (в эквиваленте). Кроме того, 14 мая «Русал» закрыл книгу заявок объемом 11,2 млрд CNY, что стало одним из самых крупных размещений в китайской валюте на российском рынке. Как отмечает Роберт Смакаев, такие бумаги стремятся размещать экспортеры, так как ставки по ним в абсолютных значениях низкие. Все состоявшиеся в апреле размещения долларовых облигаций прошли с доходностью 6,7–13,7% годовых. Доходность рублевых бумаг аналогичных по качеству эмитентов составляла 17,3–19,25% годовых.

В апреле прошел и достаточно редкий для российского долгового рынка выпуск дисконтных облигаций. Как правило, по ним не устанавливается купонный доход, однако «Газпром нефть» разместила выпуск дисконтных бумаг с купоном 2,5% годовых, в результате чего спрос многократно превысил объем размещения (см. “Ъ” от 29 апреля). «Для эмитентов размещение дисконтных бумаг дает возможность сократить выплаты купонных платежей при обращении облигаций, но при погашении вся доходность с учетом дисконта должна быть выплачена инвесторам»,— отмечает начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков. По словам Эдуарда Джабарова, такой инструмент несет преимущества для инвесторов, поскольку они защищены от снижения доходов от реинвестирования купонных платежей в сравнении с классическими бондами.

В условиях сохраняющейся жесткой ДКП участники рынка не исключают того, что компании продолжат активно размещать валютные, а также дисконтные облигации. Роберт Смакаев считает, что ряд эмитентов разместят дисконтные выпуски, но для этого потребуется внести изменения в эмиссионные документы. Кроме того, Артем Стариков ожидает роста объемов размещений «с фиксированной ставкой на срок около двух лет». Вместе с тем Эдуард Джабаров не исключает того, что начало цикла снижения ключевой ставки и дальнейшее снижение доходностей ОФЗ могут стать поводом для увеличения среднего срока обращения предлагаемых облигаций.

Виталий Гайдаев