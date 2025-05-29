Как изменилась ситуация на рынке аудита, консалтинга и аутсорсинга бухгалтерии, какие факторы влияют на спрос и какие задачи становятся наиболее приоритетными для клиентов, рассказали партнеры группы компаний «Мариллион».

— Расскажите о результатах деятельности вашей компании в 2024 году: в чем основа укрепления рыночных позиций? Испытывает ли ваш бизнес на себе влияние глобальной трансформации и если да, то каким образом это сглаживается?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Берлизов

Фото: пресс-служба «Мариллион» Даниил Берлизов

Фото: пресс-служба «Мариллион»

Даниил Берлизов, старший партнер, «Мариллион»: За последний год наша компания продемонстрировала устойчивые финансовые результаты и сохранила лидирующие позиции на рынке аудита, консалтинга и аутсорсинга учетных функций.

Ключевыми факторами, повлиявшими на результат, стали: последовательная трансформация услуг и технологий, позволяющая обеспечивать высокий уровень операционной надежности, продуманная кадровая стратегия, ориентированная на формирование сильной экспертной среды внутри компании, а также акцент на ценность для клиента — мы стремимся всегда быть надежным партнером в адаптации бизнеса к быстро меняющимся условиям.

Глобальная трансформация, безусловно, оказывает влияние на бизнес. Она проявляется в усилении требований к прозрачности, устойчивости и цифровым компетенциям. Также значимым фактором стала адаптация клиентов к новой экономической реальности: изменению логистики, санкционному давлению, переходу на отечественные IT-решения.

Для сглаживания этих эффектов мы помогаем клиентам выстраивать эффективную учетную функцию в новых условиях, адаптироваться к регуляторным и технологическим изменениям, в том числе через интеграцию с отечественными ERP-системами и платформами документооборота.

В совокупности текущие обстоятельства толкают рынок аудита, консалтинга и аутсорсинга к технологическому прорыву.

— Какие основные причины спроса в сфере аудита вы могли бы отметить и какова, на ваш взгляд, перспектива спроса в ближайшее время? Какие направления работ сегодня являются наиболее востребованными?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Виксне

Фото: пресс-служба «Мариллион» Полина Виксне

Фото: пресс-служба «Мариллион»

Полина Виксне, управляющий партнер, аудит, «Мариллион»: Основная причина спроса на аудит — это необходимость независимого и профессионального мнения в отношении достоверности отчетности. Пользователи, которые не имеют возможности самостоятельно проверить информацию, представленную в финансовой отчетности, и подтвердить, что она не содержит существенных ошибок и искажений, полагаются на мнение аудитора, как независимого эксперта.

Круг таких пользователей широк. Это инвесторы, кредиторы, клиенты, поставщики, государство в лице его органов, осуществляющих анализ экономического состояния различных отраслей и занимающихся разработкой системных мер и политик в различных сферах.

В 2024 году, как и в предыдущие годы, основной спрос на аудиторские услуги формировали компании, для которых проведение аудита является обязательным в силу их общественной значимости и/или размера деятельности (более 50% общей выручки по аудиту).

Для группы компаний «Мариллион» это прежде всего ведущие компании финансового сектора: банки, страховые компании, управляющие компании, брокеры, а также крупные компании, представляющие различные отрасли экономики, включая нефтесервисные, торговые, предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, автомобильной промышленности, IT и многие другие.

Новый тренд, который появился в прошлом году,— обращение компаний за услугами по аудиту в связи с их выходом на биржу (включая размещение облигаций), а также за консультационными услугами по созданию и оптимизации процессов составления отчетности для требований биржи и систем внутреннего контроля над подготовкой такой отчетности.

Отдельно хотелось бы отметить интерес собственников и членов советов директоров к результатам работы аудитора, выявляемым узким местам и озвучиваемым рекомендациям. В рамках тренда по подготовке и аудиту отчетности в связи с выходом компаний на рынок капитала посредством биржи количество клиентов, нацеленных на конструктивный диалог и взаимодействие с аудитором, среди клиентов «Мариллион» стало увеличиваться.

— Какие законодательные нововведения в бухгалтерском и налоговом учете влияют на интерес заказчиков к аутсорсингу учетных функций?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Цой

Фото: пресс-служба «Мариллион» Наталья Цой

Фото: пресс-служба «Мариллион»

Наталья Цой, управляющий партнер, аутсорсинг, «Мариллион»: Законодательство изменяется практически постоянно. За последнее время все новые группы товара включаются в прослеживаемость, подлежат маркировке. В прошлом году были приостановлены многие соглашения об избежании двойного налогообложения, что кардинально изменило подход к налогообложению тех или иных операций.

С этого года большие изменения коснулись компаний на упрощенной системе налогообложения, которые ранее никогда не работали с НДС, и пришлось адаптироваться под новые процессы, связанные с выставлением счетов-фактур, а порой и с необходимостью переоценить применяемую компанией систему налогообложения. С 4 марта 2025 года мораторий на выездные налоговые проверки для IT-компаний утратил силу.

Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета, вступающие в силу каждый год, требуют не только пересмотра и обновления учетной политики, но и донастройки процессов в компании. Кроме того, текущая высокая ключевая ставка Банка России не только заставляет бизнес задуматься над управлением, планированием и развитием своей деятельности, но и может сделать любую совершенную компанией ошибку фатальной для бизнеса.

— По вашему опыту что в целом обуславливает устойчивость интереса на аутсорсинг учетных функций?

Даниил Берлизов, старший партнер, аутсорсинг, «Мариллион»: В условиях быстро меняющейся среды ряд факторов усилил интерес клиентов к аутсорсингу учетных функций в России:

Рост регуляторной нагрузки и изменений законодательства, как правило, требует высокой скорости адаптации, а аутсорсинговые компании оперативно внедряют изменения и обучают специалистов, снимая эту нагрузку с бизнеса. Дефицит квалифицированных кадров. Аутсорсинг учетных функций решает эту проблему, предоставляя доступ к компетенциям команды профессионалов с многолетним опытом без необходимости найма. Импортозамещение и отказ от западных поставщиков ПО. Переход на отечественные учетные системы (1С, «Контур» и др.) требует компетенций и IT-поддержки, которыми в полной мере обладает компания, осуществляющая аутсорсинг. Финансовая и операционная гибкость на фоне экономической нестабильности. В условиях санкций, изменения логистических цепочек и волатильности курса рубля бизнесу важна возможность быстро адаптировать расходы. В этой ситуации аутсорсинг позволяет переключаться на модель «оплата за услугу» вместо постоянных издержек. Безопасность и защита данных. На фоне увеличения киберугроз обеспечение IT-безопасности становится еще более важной задачей. Так, группа компаний «Мариллион» инвестирует в надежные системы хранения и защиты данных, что, как правило, выходит за рамки возможностей малого и среднего бизнеса.

Эти тренды особенно заметны в малом и среднем бизнесе, а также в компаниях с международными связями, которые вынуждены перестраивать свои процессы из-за изменившейся рыночной ситуации и глобальной перестройки рынков.

— На ваш взгляд, какие работы со стороны заказчика станут в ближайшее время наиболее востребованными?

Наталья Цой, управляющий партнер, аутсорсинг, «Мариллион»: Для аутсорсинга все так же актуальны выделение участка расчета заработной платы и передача его стороннему провайдеру, что достаточно легко сделать и в то же время решает проблему с конфиденциальностью данных в компании.

Как и ранее, мы отмечаем спрос на аутсорсинг отдельных участков в целях замены тех или иных сотрудников в компании, и в частности, аутсорсинг задач, которые закреплены за главным бухгалтером. Более того, если ранее можно было говорить о стандартном запросе на аутсорсинг, то сейчас все чаще речь идет о более сложных задачах, когда вместе с выполнением учетных функций необходимо также решить вопросы эффективности финансовых бизнес-процессов, их автоматизации, обеспечить более оперативное получение руководителями и собственниками финансовых данных с целью повышения как стоимости компании, так и ликвидности ее активов.

Решения на базе 1С также продолжают совершенствоваться, на их основе решаются все более значимые задачи. В этой связи становятся все более востребованы услуги по внедрению и доработке продуктов 1С, автоматизации определенных бизнес-процессов на базе 1С, интеграции с корпоративными системами.

— Оцените влияние текущих факторов на деятельность ваших клиентов. В этой связи в чем заключается роль консультанта – что может стать для клиентов полезным и почему?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швынденков

Фото: пресс-служба «Мариллион» Алексей Швынденков

Фото: пресс-служба «Мариллион»

Алексей Швынденков, старший партнер, консалтинг, «Мариллион»: Безусловно, на деятельность клиентов оказывают существенное влияние макроэкономические и рыночные факторы, в первую очередь процентные ставки и инфляция, преимущественно инфляция издержек. Также влияют изменения и стабильность регуляторного фона в части инвестиций, валютного контроля, налогообложения, таможенной политики и др.

Консультант имеет возможность не просто предоставить анализ рисков, но и помочь с пониманием трендов, консолидированного мнения рынка и позиций других игроков и, как следствие, помочь превентивно подготовиться к изменениям. Консультант также может оказать профессиональную поддержку в сложных ситуациях, требующих вовлечения мультидисциплинарной команды и разработки нестандартных решений.

— Какие основные причины спроса в сфере налогового, финансового и юридического консультирования вы могли бы отметить и какова перспектива в ближайшее время?

Алексей Швынденков, старший партнер, консалтинг, «Мариллион»: Чаще всего сильными драйверами спроса на консалтинговые услуги являются изменения как в связи с упомянутыми выше внешними факторами, так и внутри компаний. Так, например, существенные изменения в налоговом законодательстве на стыке 2024–2025 годов, включая повышение ставок налогов, потребовали поддержки многих налогоплательщиков со стороны консультантов.

В части финансовых услуг в 2025 году можно отметить некоторое снижение объема предынвестиционных исследований после временного всплеска во второй половине 2024 года, который, на наш взгляд, был обусловлен желанием закрыть сделки до повышения ставки налога на прибыль. При сохраняющемся позитивном фоне во всех направлениях индикаторов масштабного роста на горизонте шести месяцев не ожидается. Основным драйвером развития может выступить снятие ограничительных мер, первоначально в формате частичных послаблений.

Беседовала Кира Васильева